Фото ⟩ Тяжелая авария в Эстонии: столкнулись четыре автомобиля, 11 человек пострадали

По первоначальным данным, в ходе аварии пострадали несколько человек, до 16.10 дорога была закрыта для движения. Десятки автомобилей стояли в колонне, возможности проехать не было. Большая часть машин пыталась развернуться и ехать другой дорогой.

В 16.10 с места происшествия сообщили, что один ряд открыт для движения, однако следует считаться со сложными погодными условиями.

На место происшествия прибыли по меньшей мере две бригады скорой помощи и машины спасателей. Центр управлению скорой помощью сообщил, что несколько бригад с пострадавшими на пути в Тарту. На место происшествия также находится бригада врачей из Вильянди.

Пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро сообщил в 15.55, что скорая помощь везет двоих в Тартускую больницу, а трое доставлены в Вильяндискую больницу. В 16 часов на месте происшествия находилось еще две бригады скорой помощи. На месте была оказана помощь еще шести пострадавшим, которые не нуждались в больничном лечении.

Полиция подтвердила, что все водители были трезвыми.

По данным полиции, две машины, попавшие в аварию, ехали в одном направлении, а два других автомобиля - в другом. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.