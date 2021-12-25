Наивысшая заболеваемость Covid-19 - в Вентспилсе, Мадонском крае и Лиепае

В Латвии 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей сейчас составляет 515,8 случая. В Вентспилсском крае за прошедшие сутки уровень заболеваемости снизился с 955,7 до 909,3 случая на 100 000 жителей, в Мадонском крае он снизился с 878,3 до 833 случаев, в Вентспилсе - с 791,1 до 716,2 случая, а в Лиепае сохранился на уровне 690,1, свидетельствуют подсчеты агентства LETA.

В целом средний уровень заболеваемости по стране превышен в 15 самоуправлениях.

Из констатированных за прошедшие сути 122 случаев 63% или 77 случаев зарегистрированы в Риге. В Ропажском крае выявлено восемь случаев, а в Даугавпилсском и Кулдигском краях - по четыре новых случая.