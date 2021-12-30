Готовь историю! ⟩ Блогер Яна Медова готовит послепраздничную солянку

В преддверии праздников мы предлагаем серию программ "Готовь историю!", в которых знаменитые в Латвии люди готовят новые вкусные блюда к праздничному столу. На этот раз студию RUS TVNET посетила модный фуд-блогер и мама троих детей Яна Медова, которая приготовила сытную послепраздничную солянку.
Невозможно представить праздник без жареной курицы или другого мяса, оливье или селедки под шубой на столе. На этот раз мы предлагаем немного нетрадиционное блюдо для этих дней - солянку.
Самое хорошее, что этот суп можно приготовить очень легко. Рецепт невероятно прост. Солянка станет идеальным блюдом на следующий день после застолья!
RUS TVNET предлагает попробовать нарушить традиции и отойти от привычного поедания "прошлогодних салатов".
Закупая продукты к праздникам, не забудьте о консервированных и замороженных овощах, которые не уступают по своему качеству свежим и при этом помогут вам сэкономить время на чистку и нарезку.
В студию RUS TVNET Яна Медова пришла со своей кулинарной книгой "Любовь на кухне", которую презентовала в конце октября 2021 года.
"Любовь на кухне" - о том, чтобы люди не только не уставали на кухне, но и получали там любовь в самых разных ее проявлениях", - говорит она.
Профессионализм и любовь к готовке заметны в каждом движении Яны. Будь это нарезка колбасок или измельчение зелени. Кажется, будто Медова открыла великую тайну - как готовить быстро, вкусно, а главное - любя.
Блогер поделилась своими секретами не только в книге, но и в новом выпуске передачи "Готовь историю!".