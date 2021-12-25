Девять раз судимый мужчина предстанет перед судом за убийство супруги в лесу

По этому делу мужчина обвиняется в том, что он намеренно нанес тяжкие телесные повреждения женщине и оставил ее в без помощи в опасном для жизни состоянии, что привело к смерти пострадавшей.

Согласно обвинению, мужчина вместе с супругой находился в лесистой местности, где во время конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в порыве гнева намеренно начал бить женщину по всему телу, нанеся ей тяжкие телесные повреждения.

Пострадавшая женщина пыталась подняться, чтобы уйти, но, так как она была избита и пьяна, сделать это она не смогла.

Обвиняемый оставил пострадавшую на земле и ушел, не оказав ей помощь. Спустя несколько часов женщина умерла.

Прокуратура достигла с обвиняемым соглашения о признании вины и наказании. Соглашение предусматривает, что прокурор попросит суд признать обвиняемого виновным и приговорить его к лишению свободы на шесть лет и шесть месяцев с пробационным надзором на два года и лишением водительских прав на четыре года и три месяца.