Во время хоккейного матча в Швейцарии игроки провалились под лед

Судья приостановил игру и с помощью других игроков вытащил Монтандона и Хиггинса из воды.

На 14-й минуте матча хоккеисты столкнулись друг с другом возле борта, где обычно стоит машина для заливки льда. Двери борта открылись, машины для заливки льда там не оказалось и Хиггинс и Монтандон провалились под лед.

I'll take "Things I never thought I'd see" for 400, Alex.



Arnaud Montandon of HC Sierre in the Swiss League (2nd tier) falls into the reservoir where the zamboni dumps the ice after resurfacing.



Photos in the quoted tweet! #NHL #Zamboni #SL #hockeytwitter https://t.co/oyyqOHFN01 pic.twitter.com/ZstvFg9Wwv — Stat Boy Steven 🇳🇱 🇮🇪 (@StatBoy_Steven) December 24, 2021

Как сообщает Le Matin, в момент происшествия машина убирала снег перед скамейкой игроков команд. Неизвестно, насколько хорошо был закрыт борт и является ли произошедшее стечением обстоятельств. Судейская бригада призвала к расследованию случившегося.