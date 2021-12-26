Вс, 26.12.2021
В самом начале, когда начали проверку сертификатов, конфликтных ситуаций было очень много, сейчас уже меньше, так как люди привыкли, куда можно идти без сертификатов, а куда нет. Гунтис Пасторс, директор департамента охраны охранной компании Grifs AG
Гунтис Пасторс, директор департамента охраны охранной компании Grifs AG

Во время хоккейного матча в Швейцарии игроки провалились под лед

ФОТО: NLSLOfficial/Twitter

Как сообщается в Le Matin, в матче Швейцарской хоккейной лиги защитник "Лангенталя" Тайлер Хиггинс и нападающий "Сиерры" Арно Монтандон провалились под лед, пишет РБК.

Судья приостановил игру и с помощью других игроков вытащил Монтандона и Хиггинса из воды.

На 14-й минуте матча хоккеисты столкнулись друг с другом возле борта, где обычно стоит машина для заливки льда. Двери борта открылись, машины для заливки льда там не оказалось и Хиггинс и Монтандон провалились под лед.

Как сообщает Le Matin, в момент происшествия машина убирала снег перед скамейкой игроков команд. Неизвестно, насколько хорошо был закрыт борт и является ли произошедшее стечением обстоятельств. Судейская бригада призвала к расследованию случившегося.

К счастью, никто не пострадал, игра продолжилась. Встреча между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу "Лангенталя".


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