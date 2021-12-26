Во время хоккейного матча в Швейцарии игроки провалились под лед
Как сообщается в Le Matin, в матче Швейцарской хоккейной лиги защитник "Лангенталя" Тайлер Хиггинс и нападающий "Сиерры" Арно Монтандон провалились под лед, пишет РБК.
Как сообщается в Le Matin, в матче Швейцарской хоккейной лиги защитник "Лангенталя" Тайлер Хиггинс и нападающий "Сиерры" Арно Монтандон провалились под лед, пишет РБК.
Судья приостановил игру и с помощью других игроков вытащил Монтандона и Хиггинса из воды.
На 14-й минуте матча хоккеисты столкнулись друг с другом возле борта, где обычно стоит машина для заливки льда. Двери борта открылись, машины для заливки льда там не оказалось и Хиггинс и Монтандон провалились под лед.
I'll take "Things I never thought I'd see" for 400, Alex.— Stat Boy Steven 🇳🇱 🇮🇪 (@StatBoy_Steven) December 24, 2021
Arnaud Montandon of HC Sierre in the Swiss League (2nd tier) falls into the reservoir where the zamboni dumps the ice after resurfacing.
Photos in the quoted tweet! #NHL #Zamboni #SL #hockeytwitter https://t.co/oyyqOHFN01 pic.twitter.com/ZstvFg9Wwv
Как сообщает Le Matin, в момент происшествия машина убирала снег перед скамейкой игроков команд. Неизвестно, насколько хорошо был закрыт борт и является ли произошедшее стечением обстоятельств. Судейская бригада призвала к расследованию случившегося.
К счастью, никто не пострадал, игра продолжилась. Встреча между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу "Лангенталя".