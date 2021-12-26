"Динамо" одержало победу в матче двух худших команд КХЛ

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился в послематчевой серии буллитов со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу латвийской команды.

В составе гостей шайбы забросили Тайлер Вонг (5-я минута) и Итан Верек (40). У победителей отличились Николай Елисеев (42) и Рис Скарлетт (60). Победный буллит на счету Елисеева.

В таблице Западной конференции "Динамо" с 34 очками располагается на последней, 12-й строчке. "Куньлунь", потерпевший девятое поражение подряд, замыкает таблицу Восточной конференции, имея в активе 25 очков.