Вс, 26.12.2021
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Паул, проживающий в Великобритании латвиец

В Ирландии пропал латвиец, местная полиция начала поиски

ФОТО: SIPA/Scanpix

Национальная полиция Ирландии в среду, 22 декабря, выпустила сообщение, в котором просит помощи в поисках 21-летнего латвийца Элвия Лилиенталса, сообщает портал Baltic-Ireland.

Молодой человек не вернулся в свой дом в городе Дроэда, графство Лаут. Последний раз его видели во вторник, 21 декабря, примерно в 14:30 в Дроэде.

Рост Элвия 170 см, он худощавый, с короткими коричневыми волосами. Последний раз, когда его видели, он был одет в черный спортивный костюм.

Семья Элвия беспокоится о его благополучии и просит помощи в поисках молодого человека.

Каждого, у кого есть информация о его местонахождении, просят позвонить в полицию Дроэда по телефону 041 9874200 или по конфиденциальной линии 1800 666 111 или обратиться в любой участок.


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