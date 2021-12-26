В Ирландии пропал латвиец, местная полиция начала поиски

Молодой человек не вернулся в свой дом в городе Дроэда, графство Лаут. Последний раз его видели во вторник, 21 декабря, примерно в 14:30 в Дроэде.

Рост Элвия 170 см, он худощавый, с короткими коричневыми волосами. Последний раз, когда его видели, он был одет в черный спортивный костюм.

Семья Элвия беспокоится о его благополучии и просит помощи в поисках молодого человека.

Каждого, у кого есть информация о его местонахождении, просят позвонить в полицию Дроэда по телефону 041 9874200 или по конфиденциальной линии 1800 666 111 или обратиться в любой участок.