В Ирландии пропал латвиец, местная полиция начала поиски
Национальная полиция Ирландии в среду, 22 декабря, выпустила сообщение, в котором просит помощи в поисках 21-летнего латвийца Элвия Лилиенталса, сообщает портал Baltic-Ireland.
Национальная полиция Ирландии в среду, 22 декабря, выпустила сообщение, в котором просит помощи в поисках 21-летнего латвийца Элвия Лилиенталса, сообщает портал Baltic-Ireland.
Молодой человек не вернулся в свой дом в городе Дроэда, графство Лаут. Последний раз его видели во вторник, 21 декабря, примерно в 14:30 в Дроэде.
Рост Элвия 170 см, он худощавый, с короткими коричневыми волосами. Последний раз, когда его видели, он был одет в черный спортивный костюм.
Семья Элвия беспокоится о его благополучии и просит помощи в поисках молодого человека.
Каждого, у кого есть информация о его местонахождении, просят позвонить в полицию Дроэда по телефону 041 9874200 или по конфиденциальной линии 1800 666 111 или обратиться в любой участок.
Gardaí are seeking the public's assistance in tracing the whereabouts of 21 year old Elvis Lilientals who is missing from his home in Knockbrack Close, Drogheda, Co. Louth since Tuesday 21st December, 2021 https://t.co/CYaiULbONL #HelpBringThemHome pic.twitter.com/1Mal53thvQ— National Missing Persons Helpline (@nmph_ireland) December 22, 2021