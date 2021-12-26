Выявлено 203 новых случая Covid-19, скончались три человека

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет:

два человека в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Все шестеро не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился и составляет 501,1 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 110 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 93 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 3132 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 271 431 человека.​

Госпитализация

Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось до 497 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 35 пациентов с Covid-19, выписано 11 человек. Как сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний, скончались за прошедшие сутки три пациента с коронавирусом.

В настоящее время в больницах находятся 414 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 83 человек тяжелое.

Страны Балтии

Эстония

В Эстонии в субботу выявлено 433 новых случая коронавируса, скончались два человека

По состоянию на утро воскресенья госпитализированы 229 пациентов с коронавирусом.

У 171 госпитализированного пациента тяжелая форма коронавируса, в том числе 140 человек (82 процента) не вакцинированы, а у 31 человека (18 процентов) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализировано 3464 теста, позитивный результат дали 433. Среди людей с позитивным результатом теста 219 невакцинированных и 214 завершивших курс вакцинации.

Всего в Эстонии по две дозы вакцины получили 61,15% населения.

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 673 новых случая заражения коронавирусом, скончались 19 человек, сообщается со ссылкой на Департамент статистики.

13 умерших были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1143 пациента с Covid-19, 115 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 3,6 тыс. молекулярных (ПЦР) и 748 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 731,3 случая. Доля положительных тестов за семь дней составила 10,5%.