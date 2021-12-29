Ср, 29.12.2021
Бесконечно готовить даже самый большой любитель готовки не может и не хочет - когда ты готовишь три раза в день для всей семьи, сломается даже такая семья, как мы - где и я, и супруга любим и умеем готовить. Павел Гогнидзе, ресторатор
Павел Гогнидзе, ресторатор

Дубай, Лапландия и Египет. Как звёзды спорта встретили Рождество?

Большинство звёзд спорта уже принарядились в праздничные свитера и пижамы, но есть и те, чей Instagram переполнен солнцем и пляжами. Смотрим!

Российский хоккеист Владислав Гавриков встречал Рождество дома вместе с дочкой, женой Настей и её сестрой

Криштиану Роналду также встретил Рождество с близкими

Норвежский футболист Эрлинг Холанд и его племянницы

Валерий Карпин с супругой где-то в Египте

Жозе Моуринью с сыном

Футболист сборной Латвии Андрей Цыганик решил погреться на Мальдивах

Мохаммед Салах - доказательство, что необязательно быть католиком, чтобы праздновать католическое Рождество

Говорят, что футболисты "Барселоны" не получили рождественские подарки от руководства клуба. Но защитник Дани Алвес всё равно в хорошем настроении

Дэвид Бекхэм и его нарядные собаки

Латвийский борец Анастасия Григорьева и её каникулы в Лапландии

Пёстрый Неймар с роднёй

Домашний уют у польского футболиста Роберта Левандовски

Дзюдоистка Дарья Белодед позировала в Швейцарии

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Рождество в семье Дастина Порье

И Элвиса Мерзликина

Как вам купальник Арины Соболенко?

Евгения Медведева и Даня Милохин сходили к Урганту

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Зимняя Дарья Клишина

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Хабиб Нурмагомедов фоткался в лифте

Дмитрий Губерниев пел с Ириной Пеговой


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