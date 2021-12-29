Дубай, Лапландия и Египет. Как звёзды спорта встретили Рождество?
Большинство звёзд спорта уже принарядились в праздничные свитера и пижамы, но есть и те, чей Instagram переполнен солнцем и пляжами. Смотрим!
Большинство звёзд спорта уже принарядились в праздничные свитера и пижамы, но есть и те, чей Instagram переполнен солнцем и пляжами. Смотрим!
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