Видео ⟩ Галкин о жизни в замке: "Периодически хочется чего-то современного"

"Периодически, конечно, хочется чего-то современного. Более того, если делать квартиру в Москве, с удовольствием сделал бы ее в современном стиле. Просто в тот момент, когда я строил именно этот дом, мне нравилась такая стилистика. Могу сказать точно... Если говорить об уюте домашнем, эта штука только называется замок, в действительности это дом, в нем классический интерьер, он лучше подходит для жизни. Что касается любого исторического интерьера, то там много деталей. И когда ты живешь в минимализме, ты все время находишься в контакте с прямыми простыми гранями, линиями. Все это очень нудно, - объяснил юморист.