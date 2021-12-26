Столтенберг: Заседание Совета НАТО-Россия может состояться 12 января
Йенс Столтенберг хотел бы провести заседание Совета НАТО-Россия 12 января, заявил представитель альянса. В Москве информацию о временных рамках пока не прокомментировали.
Йенс Столтенберг хотел бы провести заседание Совета НАТО-Россия 12 января, заявил представитель альянса. В Москве информацию о временных рамках пока не прокомментировали.
Заседание Совета НАТО-Россия (СНР) может состояться 12 января 2022 года. Подобную дату озвучил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом заявил в субботу, 25 декабря, в Брюсселе представитель НАТО.
По его словам, Столтенберг находится в контакте с Россией по данному вопросу. Комментарий Москвы относительно возможных временных рамок пока не поступил.
В Брюсселе 12-13 января пройдет встреча Военного комитета (ВК) НАТО на уровне начальников штабов обороны государств - членов альянса. Комитет является основным источником военных рекомендаций для Североатлантического совета. ВК отвечает за перевод политических указаний в военное русло, а также за рекомендации по мерам, которые считаются необходимыми для обороны территории союзников.
Представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 24 декабря говорила, что Москва получила предложение Североатлантического альянса провести заседание СНР на уровне послов в январе и рассматривает его. "Мы подтверждаем готовность прямого диалога с НАТО по российскому проекту о договоренностях о гарантии безопасности России", - отметила она.
По словам Захаровой, с форматом, модальностями и сроками возможной встречи предстоит еще определиться. "Но мы, как я уже сказала, к диалогу открыты", - резюмировала она.
Столтенберг 21 декабря говорил, что для обсуждения напряженной ситуации на границе Украины с Россией хотел бы созвать в начале следующего года заседание СНР. До этого переговоры в данном формате проходили в июле 2019 года. С тех пор все попытки назначить новую дату проваливались, в частности, поскольку в Кремле отказывались на уровне совета обсуждать ситуацию на востоке Украины, отмечали эксперты.
В середине декабря Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и предложила альянсу отказаться от ведения военных действий в странах, соседствующих с Россией. Соответствующие положения МИД включил в проекты договоров о безопасности, которые были направлены в Вашингтон и странам-членам НАТО. США заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами.