Видео ⟩ Что такое маскне и как от него избавиться?

Как объясняется в программе, в термине соединены два слова: "маска" и "акне". Акне является серьезной кожной болезнью, которая появляется в результате воспаления жирных желез и волосяных мешочков.

"Человек может жаловаться о покраснении, зуде и разнообразную сыпь.

И о такой слегка грубоватой коже. Могут появиться угри - прыщи с белыми кончиками. Могут забиться поры. Иногда может образоваться узел воспаления побольше и побольнее. И такие эффекты наблюдаются, чаще всего, на той части кожи, которая соприкасается с маской", - заявила глава кафедры дерматологии и венерологии Рижского университета им. Страдиня Элга Сидхома.

Звучит пугающе, но маскне затрагивает, в основном, тех людей, кому маски и респираторы нужно использовать часами. Например, медикам или продавцам. Те, кто маску используют лишь иногда, например, во время походов по магазинам, этой болезни могут не опасаться.

"Хватает пациентов, которые обращаются к дерматологу. Раньше у них проблем с кожей не было, но теперь появились - из-за маски", - рассказала Сидхома.

Если вам нужно длительно использовать маску, или у вас проблематичная кожа лица, надо оценить, какой маской вы пользуетесь. Ткань маски не должна быть синтетической, а сами маски нужно регулярно мыть. Дерматологи советуют мыть маску средствами, которые не содержат лишние запахи.

"Есть базовые вещи, которые каждый может делать дома. Например, регулярная чистка кожи лица.

Два раза в день - утром и вечером мягкими, очищающими средствами для мытья кожи лица. Определенно важен и увлажнитель кожи, максимально слабопахнущий и бесцветный, подходящий вашему типу кожи. Следующее, чего рекомендуется избегать, если это возможно, - декоративная косметика. По крайней мере, в районе рта и носа. Декоративные косметические средства могут работать как дополнительные провокаторы для воспаления кожи", - объяснила Сидхома.

Если, при соблюдении гигиены, воспаление на лице все-таки появляется и становится проблемным, обязательно следует обратиться к врачу.