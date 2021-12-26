Латышка победила в марафоне в Антарктиде, установив рекорд

Бегать Эвия начала еще в третьем классе, а первый марафон пробежала в возрасте 18 лет. Её трассы, впрочем, уже давно тянутся за пределами Латвии - до сих пор она не бегала только в Австралии и Латинской Америке.

"Бег для меня - хобби. Никогда особо не причисляла себя к профессионалам, но бег занимает очень большую часть моей жизни", - рассказала Эвия.

О марафоне в Антарктиде Эвия узнала 11 лет назад. Одним из главных препятствий была впечатляющая плата - только за участие нужно заплатить 18 000 долларов, а вместе с перелётами и экипировкой затраты достигают почти 30 000. Чтобы собрать деньги на участие, Эвия два года жила и работала в Норвегии.

"Не могу сказать, что жизнь в Латвии у меня была плохой, но я поняла, что если я попытаюсь здесь накопить, это потребует у меня гораздо больше времени. В Норвегии у меня была возможность сделать это быстро", - отметила Эвия.

Из-за погоду полёты в Антарктиду несколько раз отменяли и, если изначально планировалось, что дорогу удастся осуществить только с одним тестом на Covid-19, но в итоге из-за растущих мер безопасности его пришлось делать 11 раз.

"В Антарктиде мы жили в палатках по два человека, я жила с польской девушкой. У нас в Антарктиде были запланированы неполные три дня, но из-за погоды время было снижено и мы были там только 28 часов. Мы не могли вылететь из-за бури и, если бы мы остались еще на день дольше, по вернулись бы на континент только в будущем году, так как снова приближались снежные бури и самолёты не могли ни сесть, ни взлететь", - рассказала победительница Antarctic Ice Marathon.

В другие годы на акклиматизацию выделяли как минимум один день, а в этот раз - всего несколько часов. К чему готовиться, Эвия перед этим выясняла у бегунов других лет.

"Мне рассказали, что ощущение такое, как будто бежишь по песку, поэтому последние два месяца перед Антарктидой я бегала только по песчаным дорогам.

Нам нужно было готовиться к тому, что возможны -30 градусов, -35, а может быть и -10. Перед самым стартом я переодевалась три раза, пытаясь понять, как будет правильнее, и в конце концов я бежала в той же одежде, что в Латвии при +10", - рассказала Рейне.

Всего в марафоне принимали участие 62 участника, в женской конференции Эвия была первой. Более того, она на несколько минут улучшила рекорд трассы, установленный восемь лет назад.