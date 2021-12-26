Вс, 26.12.2021
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Райвис Теринкс, руководитель охранного предприятия Koblenz

В Сигулде в канаву съехал пассажирский автобус. Спасателям пришлось откапывать двери

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу в Сигулде пожарные, раскопав снег, помогли шести людям выбраться из попавшего в аварию автобуса, сообщает агентство LETA.

В 17:52 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Турайдас в Сигулде, где в аварию попал пассажирский автобус.

Транспортное средство вылетело в канаву и наклонилось в одну сторону, в результате чего возникли проблемы с открытием дверей.

Спасатели откопали снег от задних дверей автобуса и помогли выбраться из него шести людям.

В 18:49 работа на месте происшествия была завершена.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 46 вызовов. 13 из них были связаны с пожарами, 23 - со спасательными работами, а десять вызовов были ложными. В пожаре погиб один человек.


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