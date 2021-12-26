В Сигулде в канаву съехал пассажирский автобус. Спасателям пришлось откапывать двери
В субботу в Сигулде пожарные, раскопав снег, помогли шести людям выбраться из попавшего в аварию автобуса, сообщает агентство LETA.
В субботу в Сигулде пожарные, раскопав снег, помогли шести людям выбраться из попавшего в аварию автобуса, сообщает агентство LETA.
В 17:52 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Турайдас в Сигулде, где в аварию попал пассажирский автобус.
Транспортное средство вылетело в канаву и наклонилось в одну сторону, в результате чего возникли проблемы с открытием дверей.
Спасатели откопали снег от задних дверей автобуса и помогли выбраться из него шести людям.
В 18:49 работа на месте происшествия была завершена.
Всего за прошедшие сутки VUGD получила 46 вызовов. 13 из них были связаны с пожарами, 23 - со спасательными работами, а десять вызовов были ложными. В пожаре погиб один человек.