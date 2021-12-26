В Сигулде в канаву съехал пассажирский автобус. Спасателям пришлось откапывать двери

В 17:52 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Турайдас в Сигулде, где в аварию попал пассажирский автобус.

Транспортное средство вылетело в канаву и наклонилось в одну сторону, в результате чего возникли проблемы с открытием дверей.

Спасатели откопали снег от задних дверей автобуса и помогли выбраться из него шести людям.

В 18:49 работа на месте происшествия была завершена.