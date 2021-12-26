В будущем году планируют очистить самый загрязненный в Латвии военный объект

Используя выделенное Люксембургом финансирование в размере 6,9 миллионов евро, Национальные вооруженные силы (НВС) продолжают работы по устранению загрязнения почвы и подземных вод, оставленных на военных объектах советской армией.

"Латвийская армия обращает повышенное внимание на охрану окружающей среды на своих военных базах, а также на очистку этих территорий от исторического загрязнения.

Очистка окружающей среды на военных объектах укрепляет способность Латвии оказывать поддержку союзникам, а также способствует смягчению последствий изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды за счет снижения воздействия оборонного сектора на окружающую среду, что является актуальным вопросом в Евросоюзе", - отметил министр обороны Артис Пабрикс.

Удачно проведена санация загрязненного грунта на базе Морских сил в Даугавгриве, где был ликвидирован источник загрязнения - подземный резервуар для нефтепродуктов со старыми нефтепродуктами, а также была проведена экскавация загрязненного грунта. На переработку было передано 109 тонн загрязненного грунта и 3,5 кубометра загрязненной воды.

Галерея: Военная база в Лиелварде

На базе 19-го батальона Земессардзе в Улброке после демонтажа бывшего хранилища автозаправки и экскавации наиболее загрязненного грунта была установлена система по санации, чтобы продолжить начаты работы. На военном объекте в 2021 году была выкопана и передана на переработку 781 тонна загрязненного нефтепродуктами грунта. Санацию планируется завершить весной 2023 года.

Галерея: Военная база в Лиелварде

В ноябре 2021 года было проведено детализированное предсанационное исследование, чтобы установить точный объем загрязнения на бывшем терминале по перевалке нефтепродуктов на авиационной базе в Лиелварде, которая является самым загрязненным военным объектом в Латвии. Используя полученную информацию, можно будет разработать план необходимых работ, чтобы в будущем году начать очистку территории.