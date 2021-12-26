Фото и видео ⟩ Лобовое столкновение в Эстонии: среди пострадавших - женщина на последних днях беременности

В нескольких сотнях метров от границы Ярвамаа участниками лобового столкновения автомобилей Škoda и Renault стали пять человек, в том числе женщина на последних днях беременности и семилетний ребенок.

По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Järva Teataja Дмитрия Котюха, скорая помощь проверяет состояние здоровья попавших в аварию людей.

Лобовое столкновение произошло, поскольку один из водителей не смог удержаться на своей полосе.

По оценке Котюха, дорога на месте происшествия скользкая и извилистая.

И на основных шоссе местами дорога опасно скользкая

Сегодня в 11.20 водитель Volkswagen Passat, который ехал со стороны Таллинна, врезался сзади в совершавший поворот налево автомобиль. Люди в ДТП не пострадали, но повреждения получили машины.

В 11.20 в Выыбу на шоссе Таллинн-Тарту на перекрестке Матсимяэ-теэ произошло небольшое ДТП, никто не пострадал. ФОТО: Urmas Glase

"Я ехал на 10 километров медленнее разрешенной скорости, но и это не помогло. Так скользко было, что с ламельными шинами делать было нечего", - рассказал водитель. Продолжить путь на поврежденном автомобиле было невозможно, водителю пришлось ждать буксир.