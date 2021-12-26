Вс, 26.12.2021
Не слышал ни одного аргумента, почему, например, не нужно вакцинироваться или что-то еще. Иногда кажется, что я единственный человек, который верит науке, а не читает "желтые" СМИ. Паул, проживающий в Великобритании латвиец
Паул, проживающий в Великобритании латвиец

Фото и видео ⟩ Лобовое столкновение в Эстонии: среди пострадавших - женщина на последних днях беременности

В воскресенье, 26 декабря, в 11.43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 18-м километре дороги Пайде-Роовере-Куйметса на границе Ярвамаа, Эстония, произошло тяжелое ДТП - лобовое столкновение двух автомобилей, пишет Rus.Postimees.

В нескольких сотнях метров от границы Ярвамаа участниками лобового столкновения автомобилей Škoda и Renault стали пять человек, в том числе женщина на последних днях беременности и семилетний ребенок.

По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Järva Teataja Дмитрия Котюха, скорая помощь проверяет состояние здоровья попавших в аварию людей. 

Лобовое столкновение произошло, поскольку один из водителей не смог удержаться на своей полосе. 

По оценке Котюха, дорога на месте происшествия скользкая и извилистая. 

И на основных шоссе местами дорога опасно скользкая

Сегодня в 11.20 водитель Volkswagen Passat, который ехал со стороны Таллинна, врезался сзади в совершавший поворот налево автомобиль. Люди в ДТП не пострадали, но повреждения получили машины. 

В 11.20 в Выыбу на шоссе Таллинн-Тарту на перекрестке Матсимяэ-теэ произошло небольшое ДТП, никто не пострадал.  ФОТО: Urmas Glase

"Я ехал на 10 километров медленнее разрешенной скорости, но и это не помогло. Так скользко было, что с ламельными шинами делать было нечего", - рассказал водитель. Продолжить путь на поврежденном автомобиле было невозможно, водителю пришлось ждать буксир. 


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