Фото и видео ⟩ Лобовое столкновение в Эстонии: среди пострадавших - женщина на последних днях беременности

В воскресенье, 26 декабря, в 11.43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 18-м километре дороги Пайде-Роовере-Куйметса на границе Ярвамаа, Эстония, произошло тяжелое ДТП - лобовое столкновение двух автомобилей, пишет Rus.Postimees.
В нескольких сотнях метров от границы Ярвамаа участниками лобового столкновения автомобилей Škoda и Renault стали пять человек, в том числе женщина на последних днях беременности и семилетний ребенок.
По словам побывавшего на месте происшествия фотографа Järva Teataja Дмитрия Котюха, скорая помощь проверяет состояние здоровья попавших в аварию людей.
Лобовое столкновение произошло, поскольку один из водителей не смог удержаться на своей полосе.
По оценке Котюха, дорога на месте происшествия скользкая и извилистая.
И на основных шоссе местами дорога опасно скользкая
Сегодня в 11.20 водитель Volkswagen Passat, который ехал со стороны Таллинна, врезался сзади в совершавший поворот налево автомобиль. Люди в ДТП не пострадали, но повреждения получили машины.
"Я ехал на 10 километров медленнее разрешенной скорости, но и это не помогло. Так скользко было, что с ламельными шинами делать было нечего", - рассказал водитель. Продолжить путь на поврежденном автомобиле было невозможно, водителю пришлось ждать буксир.