Названы самоуправления с самыми высокими показателеми заболеваемости Covid-19

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Латвии сейчас составляет 501,1 случая на 100 000 жителей.

В Вентспилсском крае в течение суток уровень заболеваемости снизился с 909,3 до 881,5 случая на 100 000 жителей, в Мадонском крае - с 833 до 819 случаев, в в Вентспилсе сохранился на уровне 716,2 случая, свидетельствуют подсчеты агентства LETA.

Из выявленных за прошедшие сутки 203 случаев заражения Covid-19 38% или 78 зарегистрированы в Риге.

В Елгаве и Валмиерском крае за день выявлено по 11 заболевших, в Даугавпилсе и Марупском крае - по девять, в Лиепае, Мадонском крае и Резекне - по семь, а в ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее число заболевших. В свою очередь в восьми самоуправлениях не выявлено ни одного нового случая.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 3724, в Лиепае - 457, в Даугавпилсе - 346, в Елгаве - 318, в Валмиерском крае - 295, в Огрском крае - 269 жителей.

Из выявленных за прошедшие сутки зараженных 48 человек - в возрастной группе от 30 до 39 лет, 42 - в возрастной группе от 40 до 49 лет, 28 - в возрастной группе до 9 лет, а в других возрастных группах заболевших было меньше.

Больше всего заболевших за последние две недели выявлено в возрастной группе от 30 до 39 лет - 1732 случая.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 203 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти трех пациентов с коронавирусом.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 110 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 93 человека были вакцинированы.

Ни один из умерших не был полностью привит от Covid-19.

Вчера сделано 3132 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,5%.