Вс, 26.12.2021
В самом начале, когда начали проверку сертификатов, конфликтных ситуаций было очень много, сейчас уже меньше, так как люди привыкли, куда можно идти без сертификатов, а куда нет. Гунтис Пасторс, директор департамента охраны охранной компании Grifs AG
Гунтис Пасторс, директор департамента охраны охранной компании Grifs AG
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"Скорее всего, я уеду из страны". Поддержка в связи с кризисом Covid-19 задерживается

ФОТО: Shutterstock

Несмотря на то, что локдаун закончился еще больше месяца назад, тяжело затронутые ковидным кризисом сферы начали получать платежи поддержки только сейчас. Министерство экономики указывает, что чтобы начать выплаты, нужно было дождаться утверждения Еврокомиссии, в свою очередь работающие в Даугавпилсе жалуются на брешь в доходах и не уверены, что смогут в следующий раз ждать так долго, сообщает ReTV.

Сфера красоты - одна из тех, кого пандемия затронула тяжелее всего. О нынешней финансовой ситуации руководители предприятий в Даугавпилсе говорить не хотят, указывая, что сначала нужно дождаться платежей. Парикмахер Наталья согласилась высказаться анонимно, так как опасается осуждения общества.

"Ситуация очень печальна - нам нужно платить арендную плату за место, где мы оказываем услугу, не говоря о том, что есть еще и коммунальные платежи.

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Скорее всего, я уеду из страны. К тому же, уеду не поработать, а навсегда".

Наталья указала, что ее знакомые, работающие в других странах Европы, получили пособие, как только начался локдаун. "В этот раз я, наверное, не смогу не подтвердить, ни отрицать - очень возможно, что в этих странах, если существовала программа поддержки, это было лишь вопросом продления срока. В случае Латвии мы установили сферы, которые будем поддерживать, принимая во внимание установленные в стране критерии", - признала Илзе Лоре, директор департамента конкурентоспособности предпринимательской деятельности Министерства экономики.

Как указывает Минэкономики, с ухудшением эпидемиологических условий этой осенью был расширен круг сфер, которые не могли оказывать услуги. В связи с этим было дополнено и регулирование о поддержке, которое заново нужно было согласовывать с Еврокомиссией. Согласование было получено лишь на позапрошлой неделе. "В следующие две недели будут выделена все поддержка, на которую подали заявки", - отметила Илзе Лоре.

Министерство отмечает, что это была и возможность пересмотреть условия программы по зарплатным субсидиям. Если ранее зарплатные субсидии и пособие по простою были двумя разными решениями, то теперь они объединены в одно.

"Кабинет министров решил, что сейчас это один механизм, это 50% от средней брутто-зарплаты за три месяца, не более 700 евро", - сказала Илзе Лоре.

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Министерство экономики указывает, что, если сравнивать со временем до пандемии, то Еврокомиссия сократила рассмотрение регулирований в шесть раз, однако, например, представители сферы общепита в Даугавпилсе считают, что это все равно слишком долго, и должно пройти еще какое-то время, пока деньги не попадут им на счета.

В этом году на реализацию мероприятий по поддержке из госбюджета было выделено почти 819 миллионов евро, в свою очередь направленное на зарплатные субсидии финансирование составляет 64 миллиона евро.


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