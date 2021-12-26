"Скорее всего, я уеду из страны". Поддержка в связи с кризисом Covid-19 задерживается

Сфера красоты - одна из тех, кого пандемия затронула тяжелее всего. О нынешней финансовой ситуации руководители предприятий в Даугавпилсе говорить не хотят, указывая, что сначала нужно дождаться платежей. Парикмахер Наталья согласилась высказаться анонимно, так как опасается осуждения общества.

"Ситуация очень печальна - нам нужно платить арендную плату за место, где мы оказываем услугу, не говоря о том, что есть еще и коммунальные платежи.

Скорее всего, я уеду из страны. К тому же, уеду не поработать, а навсегда".

Наталья указала, что ее знакомые, работающие в других странах Европы, получили пособие, как только начался локдаун. "В этот раз я, наверное, не смогу не подтвердить, ни отрицать - очень возможно, что в этих странах, если существовала программа поддержки, это было лишь вопросом продления срока. В случае Латвии мы установили сферы, которые будем поддерживать, принимая во внимание установленные в стране критерии", - признала Илзе Лоре, директор департамента конкурентоспособности предпринимательской деятельности Министерства экономики.

Как указывает Минэкономики, с ухудшением эпидемиологических условий этой осенью был расширен круг сфер, которые не могли оказывать услуги. В связи с этим было дополнено и регулирование о поддержке, которое заново нужно было согласовывать с Еврокомиссией. Согласование было получено лишь на позапрошлой неделе. "В следующие две недели будут выделена все поддержка, на которую подали заявки", - отметила Илзе Лоре.

Министерство отмечает, что это была и возможность пересмотреть условия программы по зарплатным субсидиям. Если ранее зарплатные субсидии и пособие по простою были двумя разными решениями, то теперь они объединены в одно.

"Кабинет министров решил, что сейчас это один механизм, это 50% от средней брутто-зарплаты за три месяца, не более 700 евро", - сказала Илзе Лоре.

Министерство экономики указывает, что, если сравнивать со временем до пандемии, то Еврокомиссия сократила рассмотрение регулирований в шесть раз, однако, например, представители сферы общепита в Даугавпилсе считают, что это все равно слишком долго, и должно пройти еще какое-то время, пока деньги не попадут им на счета.