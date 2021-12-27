При отказе Запада от предложений РФ Путин намерен следовать советам военных экспертов

"Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал он.
Путин при этом заверил, что Россия будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не прекращать их.
МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. РФ требует от Североатлантического альянса отказаться от расширения на восток и любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Путин на пресс-конференции 23 декабря также призвал "немедленно" дать гарантии безопасности Москве.
Российские требования вызвали скептическую реакцию на Западе. И США, и НАТО заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами. Подробности страны могут обсудить на заседании совета НАТО-Россия, предварительно запланированном на середину января.