При отказе Запада от предложений РФ Путин намерен следовать советам военных экспертов

"Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал он.

Путин при этом заверил, что Россия будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не прекращать их.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. РФ требует от Североатлантического альянса отказаться от расширения на восток и любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Путин на пресс-конференции 23 декабря также призвал "немедленно" дать гарантии безопасности Москве.