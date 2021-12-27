Видео ⟩ Прогноз Василисы Володиной на последние дни 2021 года, а главное - на 2022-й: для каждого знака Зодиака

Сначала - о последних днях уходящего года и первых - грядущего:

Понедельник и вторник (27, 28 декабря), по словам Василисы Володиной, будут удивительными - есть шансы справиться со всем задуманным и глазом не моргнув. И параллельно душевно пообщаться с близкими, выпить с кем-то на брудершафт или посмотреть слезливый фильм.

Делайте ставку именно на эти дни недели, если речь идет о любых делах, кроме оливье и поздравления президента!

Среда, четверг и пятница (29-31 декабря) - дни высочайшего напряжения. Вы думаете, что знаете это и без астрологии? Ошибаетесь! Не знаете! Соединение Меркурия с Плутоном именно в эти даты может сделать пробки на дорогах совершенно невыносимыми, очереди бесконечными, сбои в работе техники неизбежными, а скопления людей особенно опасными. Отставить тусовки, запоздалый шопинг и атаки на продуктовые - настоятельно рекомендует астролог.

Суббота и воскресенье - это уже новый год. 1-е, по обыкновению, для многих будет тяжеловатым. А вот 2 января очень ничего - например, для погружения в личные прогнозы на 2022 год.

Ну а теперь - обещанное главное: прогноз Василисы Володиной на 2022 год для каждого знака Зодиака!