Мужчина с арбалетом пытался ворваться на территорию Виндзорского замка, где была Елизавета II

По данным Sunday Mirror, нападавшего задержали сразу после того, как сотрудники службы безопасности заметили его при помощи камер внешнего наблюдения. Он не успел проникнуть в какие-либо здания.

Позже полиция уточнила, что незваный гость, вероятно, страдает серьезным психическим заболеванием. "Этот человек был задержан и прошел оценку состояния психического здоровья. После этого он был принудительно помещен в больницу", - сообщила лондонская полиция.

Как писала газета Mail on Sunday, мужчина использовал веревочную лестницу, чтобы перелезть через металлический забор. О том, где именно он попытался ворваться на территорию и насколько далеко находился от самого Виндзорского замка, не сообщается.

Инцидент произошел в 08:30 в субботу, о нем сообщили членам королевской семьи.

При обыске у человека был найден арбалет ФОТО: Getty Images

В прошлом попытки проникнуть на территорию британских королевских резиденций предпринимались множество раз, однако они почти всегда пресекались полицией.

Самый известный такой инцидент произошел в 1982 году, когда лондонский безработный по имени Майкл Фэган сумел пробраться в спальню Елизаветы II в Букингемском дворце. В результате он говорил с королевой в течение десяти минут и даже попросил у нее сигарету. Оружия у него не было.

Этот эпизод в числе прочего показан в сериале Netflix "Корона", который вышел в 2020 году.

Рождество в Виндзоре из-за "Омикрона"

В этом году королева Елизавета II встречает Рождество в Виндзорском замке, а не в поместье Сандрингем в Норфолке на востоке Англии, как происходило в прошлые годы. Это связано с опасениями по поводу роста заболеваемости новым вариантом коронавируса "Омикрон".

Британский монарх проводит рождественские праздники в обществе принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуолльской Камиллы.

На прошлой неделе королева объявила, что не будет собирать гостей на традиционный предрождественский ужин. Причиной тоже было названо стремительное распространение "Омикрона" по стране.

Елизавета II обычно устраивает большой обед для более широкого круга семьи перед отъездом в Сандрингем. Это дает ей возможность пообщаться с родственниками, которые не могут навестить ее во время рождественских каникул. Помимо ее детей, внуков и правнуков в число гостей обычно входят двоюродные братья королевы - герцог Глостерский, герцог Кентский и принц Майкл Кентский.

В прошлом году предрождественский ужин также пришлось отменить из-за ковида.