Выявлено 335 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:

два человека в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Двое умерших не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, двое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился и составляет 504,5 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 179 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 156 были вакцинированы.

Всего вчера был сделан 4251 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 271 766 человек.​

Госпитализация

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки выросло с 497 до 514 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 36 пациентов с Covid-19, выписаны девять человек.

В настоящее время в больницах находятся 435 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 79 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились 23 358 человек.

Страны Балтии

Эстония

В Эстонии в воскресенье выявлено 535 новых случаев коронавируса, скончались семь человек

По состоянию на утро понедельника госпитализированы 245 пациентов с коронавирусом. Госпитализация из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 185 пациентам, из них 151 (81,6%) не вакцинирован, а у 34 человек (18,4%) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализированы 4494 теста, позитивный результат дали 535 из них. 254 человека с позитивным результатом теста не вакцинированы, у 281 курс вакцинации завершен.

Две дозы вакцины в Эстонии получили 61,1% населения.

В Эстонии зарегистрировано 1678 случаев омикрон-штамма, на которые указало генотипирование.

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 639 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 13 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Десять умерших были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходит лечение 1161 пациент с Covid-19, 110 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 3,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 1,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 724 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней составила 10,5%.