Видео ⟩ Как изменятся зарплаты учителей в 2022 году?

Согласно новой модели деньги на зарплату всех педагогов попадут в один, общий кошелек. Далее именно от активности самоуправления будет зависеть, вырастут ли зарплаты и ставки преподавателей.

На данный момент при подсчете зарплаты учителя важен каждый школьник. Чем больше школьников и чем больше классы, тем крупнее общий "кошелек" школы и зарплаты ее педагогов. Таким образом предполагалось финансово укреплять более конкурентоспособные школы, а те, в которых школьников и рабочих ставок совсем мало - объединить или закрыть. Однако самоуправления сомневаются насчет этих мер.

Министр образования Анита Муйжницеце (Новая консервативная партия) указала: "Чисто по-человечески ясно, что местным властям сложно принимать такие решение. Сейчас число самоуправлений стало меньше, и они стали значительно крупнее".

Для повышения зарплат Министерство образования предложила несколько сценариев перемен, а тот, который на этой неделе поддержало правительство, был назван - "Школьник в самоуправлении".

Это предполагает присвоить целевые дотации для зарплат самоуправлениям, разумеется, учитывая число школьников в них. По плану самоуправления сами выбирают, как поступить с фондом зарплат. Главная цель - дать местным властям понять, что заплатить много за маленькие ставки нельзя. Нужно мотивировать их реорганизовывать сеть школ, чтобы росли и ставки, и выплаты.

Советница Латвийского союза самоуправлений Инара Дундуре указала: "Выгода от закрытия маленьких школ будет недостаточной, чтобы в дальнейшем повысить зарплату педагогам. Депутаты самоуправлений окажутся перед выбором. Не хочу прогнозировать, какие решения будут принимать депутаты."

Независимо от этих решений, со следующего года минимальная зарплата педагога с осени следующего года вырастет до 900 евро в месяц.