Полина Гагарина переехала в новый большой дом

Полина надеется, что ее младшая дочь Мия научится спать без нее.

"Мы переехали в дом мечты! У Миюши здесь своя комната, и она будет спать от меня через одну комнату, комнату брата! Так что начнем проворачивать сегодня операцию уговаривания", - рассказала певица.

Гагарина попросила подписчиков рассказать свои истории. Певице интересно, как детей ее фолловеров прошел "переезд" в свою собственную комнату.

Напомним, Полина Гагарина находится в разводе. Она воспитывает двоих детей: Андрея от актера Петра Кислова и дочь Мию от фотографа Дмитрия Исхакова. Ранее бывшие супруги договорились об опеке над ребенком без судебных тяжб.