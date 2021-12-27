Полина Гагарина переехала в новый большой дом
Российская певица Полина Гагарина наконец-то переехала в новый дом. Теперь у каждого из ее детей будет своя комната. Об этом она сообщила в Instagram.
Российская певица Полина Гагарина наконец-то переехала в новый дом. Теперь у каждого из ее детей будет своя комната. Об этом она сообщила в Instagram.
Полина надеется, что ее младшая дочь Мия научится спать без нее.
"Мы переехали в дом мечты! У Миюши здесь своя комната, и она будет спать от меня через одну комнату, комнату брата! Так что начнем проворачивать сегодня операцию уговаривания", - рассказала певица.
Гагарина попросила подписчиков рассказать свои истории. Певице интересно, как детей ее фолловеров прошел "переезд" в свою собственную комнату.
Напомним, Полина Гагарина находится в разводе. Она воспитывает двоих детей: Андрея от актера Петра Кислова и дочь Мию от фотографа Дмитрия Исхакова. Ранее бывшие супруги договорились об опеке над ребенком без судебных тяжб.
В ноябре 2021 года Полина Гагарина появилась на фестивале PARUS вместе с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong. Слухи об их романе появились еще летом 2020 года.