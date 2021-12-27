Пн, 27.12.2021
Хватает пациентов, которые обращаются к дерматологу. Раньше у них проблем с кожей не было, но теперь появились - из-за маски. Элга Сидхома, глава кафедры дерматологии и венерологии Рижского университета им. Страдиня
Элга Сидхома, глава кафедры дерматологии и венерологии Рижского университета им. Страдиня

Полина Гагарина переехала в новый большой дом

Полина Гагарина в сериале "Бывшие" ФОТО: скриншот видео

Российская певица Полина Гагарина наконец-то переехала в новый дом. Теперь у каждого из ее детей будет своя комната. Об этом она сообщила в Instagram.

Полина надеется, что ее младшая дочь Мия научится спать без нее.

"Мы переехали в дом мечты! У Миюши здесь своя комната, и она будет спать от меня через одну комнату, комнату брата! Так что начнем проворачивать сегодня операцию уговаривания", - рассказала певица.

Гагарина попросила подписчиков рассказать свои истории. Певице интересно, как детей ее фолловеров прошел "переезд" в свою собственную комнату.

Напомним, Полина Гагарина находится в разводе. Она воспитывает двоих детей: Андрея от актера Петра Кислова и дочь Мию от фотографа Дмитрия Исхакова. Ранее бывшие супруги договорились об опеке над ребенком без судебных тяжб.

В ноябре 2021 года Полина Гагарина появилась на фестивале PARUS вместе с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong. Слухи об их романе появились еще летом 2020 года.


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