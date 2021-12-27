Видео ⟩ Диктор новостей на Рождество "похоронила" папу римского

Директор новостей Кайли Пантелова рассказывала о Рождественской речи Франциска, но вдруг заявила, что он умер.

Она рассказала зрителям, что папа в Рождественской речи побуждал других мировых лидеров сделать вакцины более доступными для тех, кому они наиболее всего нужны.