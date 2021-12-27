Пн, 27.12.2021
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Билл Гейтс
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Видео ⟩ Диктор новостей на Рождество "похоронила" папу римского

Папа Римский Франциск ФОТО: Ekrānuzņēmums/AP/Scanpix

Диктор канала ITV на Рождество прямом эфире случайно сообщила о смерти папы римского Франциска.

Директор новостей Кайли Пантелова рассказывала о Рождественской речи Франциска, но вдруг заявила, что он умер.

Она рассказала зрителям, что папа в Рождественской речи побуждал других мировых лидеров сделать вакцины более доступными для тех, кому они наиболее всего нужны.

Но далее Пантелова неожиданно сказала: "Получено сообщение о его смерти..."

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Она незамедлительно поняла свою ошибку и тут же извинилась.


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