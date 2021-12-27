Видео ⟩ Диктор новостей на Рождество "похоронила" папу римского
Диктор канала ITV на Рождество прямом эфире случайно сообщила о смерти папы римского Франциска.
Диктор канала ITV на Рождество прямом эфире случайно сообщила о смерти папы римского Франциска.
Директор новостей Кайли Пантелова рассказывала о Рождественской речи Франциска, но вдруг заявила, что он умер.
Она рассказала зрителям, что папа в Рождественской речи побуждал других мировых лидеров сделать вакцины более доступными для тех, кому они наиболее всего нужны.
Но далее Пантелова неожиданно сказала: "Получено сообщение о его смерти..."
Она незамедлительно поняла свою ошибку и тут же извинилась.
in case you missed it…here’s itv announcing the pope’s death lmao pic.twitter.com/3gN8Am2hxm— melody (@melodycellody) December 25, 2021