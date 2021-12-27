Медики тревожатся по поводу ослабления ограничений

Он отметил, что в больнице в настоящее время пик пошел на спад, и количество пациентов с коронавирусом относительно невелико - менее 40 человек. В то же время медики с тревогой ждут следующего года, так как прогнозируется, что из-за распространения омикрон-штамма в феврале количество пациентов может увеличиться. Поэтому больница сохраняет повышенную готовность, чтобы реагировать на приток пациентов.

Также медики с опасениями воспринимают ослабление ограничений в конце года, в том числе то, что на Новый год всю ночь смогут работать развлекательные заведения. "Мы видели, что именно введение ограничений позволило нам относительно легче, чем планировалось, пережить кризис в октябре и ноябре, когда число больных резко увеличилось", - подчеркнул Муциньш.