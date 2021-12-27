Россия потерпела крупное поражение в дебютном матче на МЧМ-2022
В ночь с 26 на 27 декабря в Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею-2022.
В ночь с 26 на 27 декабря в Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею-2022.
Сборная России в дебютном матче на МЧМ-2022 уступила команде Швеции со счётом 3:6 (0:1, 1:2, 2:3).
Голами в составе шведской команды отметились Оскар Олауссон (6-я минута), Симон Эдвинссон (28), Эмиль Андре (35), Александер Хольц (44), Теодор Нидербах (52) и Даниэль Юнгман (60). В составе россиян забивали Фёдор Свечков (37), а затем дублем отметился 17-летний форвард Матвей Мичков (45, 46).
Следующим соперником подопечных Сергея Зубова станет сборная Швейцарии. Игра пройдёт в ночь на вторник, 28 декабря. Шведам предстоит матч против Словакии.
В других матчах дня сборная Финляндии обыграла Германию (3:1), Канада оказалась сильнее Чехии (6:3), а Словакия уступила США (2:3).
Напомним, молодёжный чемпионат мира будет проходить в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России выступает в группе "В" с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В группе "А" четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.
Действующим победителем турнира является команда США, которая в финале МЧМ-2021 обыграла сборную Канады.