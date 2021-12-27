Россия потерпела крупное поражение в дебютном матче на МЧМ-2022

Голами в составе шведской команды отметились Оскар Олауссон (6-я минута), Симон Эдвинссон (28), Эмиль Андре (35), Александер Хольц (44), Теодор Нидербах (52) и Даниэль Юнгман (60). В составе россиян забивали Фёдор Свечков (37), а затем дублем отметился 17-летний форвард Матвей Мичков (45, 46).

Напомним, молодёжный чемпионат мира будет проходить в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России выступает в группе "В" с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В группе "А" четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.