Американского боксёра расстреляли в автомобиле на глазах у семьи
Американский боксёр-тяжеловес Дэнни Келли был убит на глазах у своей девушки и троих детей в канун Рождества в результате перестрелки на дороге, сообщает BoxingScene.
Американский боксёр-тяжеловес Дэнни Келли был убит на глазах у своей девушки и троих детей в канун Рождества в результате перестрелки на дороге, сообщает BoxingScene.
30-летнего Келли расстреляли за рулем внедорожника в городе Темпл-Хиллз, штат Мэриленд. Трагедия произошла 25 декабря около 16:40. По данным полиции, возле внедорожника боксёра остановился другой автомобиль, водитель которого открыл огонь.
"В настоящее время детективы выясняют, является ли это следствием какой-либо конфликтной ситуации на дороге", - гласит заявление местных правоохранительных органов.
Также известно, что в автомобиле вместе с боксёром находились его подруга и трое детей. Они не пострадали.
Дэнни Келли не выходил на ринг с октября 2019 года, после того как нокаутировал Ника Киснера в двух раундах. За время своей карьеры американец одержал 10 побед (9 нокаутом) и потерпел три поражения от Адама Ковнацки, Стивена Шоу и Эйвери Гибсона - все по решению судей.