Американского боксёра расстреляли в автомобиле на глазах у семьи

30-летнего Келли расстреляли за рулем внедорожника в городе Темпл-Хиллз, штат Мэриленд. Трагедия произошла 25 декабря около 16:40. По данным полиции, возле внедорожника боксёра остановился другой автомобиль, водитель которого открыл огонь.

"В настоящее время детективы выясняют, является ли это следствием какой-либо конфликтной ситуации на дороге", - гласит заявление местных правоохранительных органов.

Также известно, что в автомобиле вместе с боксёром находились его подруга и трое детей. Они не пострадали.