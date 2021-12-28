Чтобы не болела голова и не тошнило: как сохранить хорошее самочувствие в праздничные дни

В конце концов, праздничное настроение может испортить внезапная боль в животе, простуда или травма. Если не хотите провести все праздники в кровати, очень важно суметь быстро принять меры. Фармацевт напоминает, о чем необходимо позаботиться заранее, чтобы во время праздников чувствовать себя спокойнее.

1. Лекарства от боли и температуры

Чтобы при появлении первых признаков недуга не искать работающую в выходные аптеку, фармацевт интернет-аптеки Azeta.lv Эвелина рекомендует уже заранее пополнить свою домашнюю аптечку запасом обезболивающих, противовоспалительных и жаропонижающих медикаментов. Семьям с маленькими детьми стоит подумать, если ли в домашней аптечке препараты, рекомендуемые детям.

"Таким образом, если в праздничные дни неожиданно поднялась температура, начала болеть голова или получена травма, не нужно будет идти за помощью в аптеку. Стоит иметь в виду, что особенно сложно будет приобрести медикаменты в праздничный вечер или ночью", - предупреждает фармацевт.

2. Помощь при нарушениях пищеварения и работы желудочно-кишечного тракта

Употребление жирной, несовместимой пищи и алкоголя может привести к нарушению работы желудка, печени, поджелудочной железы или кишечника, что в результате может вызвать вздутие живота, тошноту, изжогу или боль во время праздников. Поэтому фармацевт рекомендует еще перед праздниками подумать о препаратах, помогающих пищеварению, например, пищеварительных ферментах, а также активированном угле.

Пищеварительные ферменты ускоряют химические реакции, которые помогают расщепить пищу и избежать неприятных ощущений после еды. В свою очередь, уголь подойдет в случае отравления и при начавшейся диарее. Однако фармацевт предупреждает, что при подозрениях на сильное пищевое отравление, когда частая рвота, понос или повышенная температура не проходят длительное время, необходимо проконсультироваться с врачом.

"Все же главное правило застолья - умеренность. Ешьте медленно и начните с блюд, которые содержат меньше калорий и жиров, например, с овощных салатов. Они помогут наполнить желудок, и тяга к более тяжелой пище снизится", - делится советом фармацевт.

3. Средства для обработки и дезинфекции ран

Приготовление праздничных блюд, растопка камина и даже зажигание свежей могут вызвать ожоги кожи. Чтобы оказать пострадавшему незамедлительную помощь, стоит вовремя позаботиться о средствах для дезинфекции ран - перекиси водорода, жидкостях с антисептическими свойствами, аэрозолях или желе. Пантенол поможет уменьшить боль в месте ожога.

4. Средства для уменьшения симптомов простуды

В преддверии праздников пополните запасы медикаментов средствами от простуды. Это может быть аэрозоль или пастилки от боли в горле, травяные чаи, средства от насморка, препараты с парацетамолом или другими лекарственными веществами, устраняющими неприятные симптомы заболевания. Все эти средства могут помочь, если внезапно появились первые симптомы заболевания.

"Стоит помнить и о том, что после завершенного курса вакцинации или инфицирования коронавирусной инфекцией возможно повторное развитие заболевания или его передача. Поэтому, чтобы в праздничные дни чувствовать себя спокойно, отправляясь в гости или принимая гостей у себя, стоит уже своевременно подумать о быстрых антигенных тестах. Тесты помогут установить возможный диагноз, если чувствуете симптомы Covid-19", - советует фармацевт.

Заранее позаботившись о приобретении всех необходимых медикаментов для домашней аптечки, в праздники сможете чувствовать себя спокойнее и в случае необходимости действовать быстро. Фармацевт интернет-аптеки Azeta.lv Эвелина напоминает, что фармацевты с радостью ответят на ваши вопросы и предложат подходящее решение на бесплатной онлайн-консультации.