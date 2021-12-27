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Новогодние праздники — время радовать своих близких и друзей. Поздравить с наступающим 2022-м годом многие из нас захотят не только тех, кого можно обнять за праздничным столом, но и тех, кто находится за сотни и тысячи километров.

Компания KoronaPay дарит такую возможность. Моментальные денежные переводы в 50 стран мира безо всякой комиссии, по выгодному курсу конвертации - достоинствами сервиса KoronaPay сегодня используют более 10 миллионов клиентов по всему миру.

Удобное, интуитивное приложение позволяет за несколько минут осуществить денежный перевод в Россию, Украины, Казахстан, Беларусь и другие страны. Перевод можно осуществить как прямо на банковскую карту, так и наличным платежом, который адресат сможет получить в ближайшем банке-партнере KoronaPay. Более того: в ряде стран ( РФ, Беларусь, Молдова, Кыргызстан, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Турция и Израиль) при наличном переводе получатель сам может через мобильное приложение переправить деньги на свою банковскую карту.

KoronaPay не взымает никакой комиссии за перевод при соблюдении условия обмена валют. Отправитель в приложении видит текущий курс, таким образом точно знает — какую сумму он отправляет и какая сумма в другой валюте придет к получателю.

В 2021 году компания KoronaPay вышла на совершенно новый качественный уровень и продолжает стремительно развиваться. Перейдя отметку в 10 миллионов скачиваний приложения в Европе и странах СНГ, компания расширила и продолжает расширять список стран, в которых доступны их услуги. На сегодняшний день их количество достигло пятидесяти.

В уходящем 2021 году KoronaPay планомерно работала над улучшением своего сервиса. Так, был увеличен лимит переводов и усовершенствован сценарий идентификации личности отправителя - уровень бюрократических процедур сведен к минимуму. Сейчас через данное приложение можно отправлять до 1000 евро в течение трех месяцев, без предъявления каких-либо личных документов. После подтверждения личности сумма увеличивается до 7500 евро в течение 6 месяцев. Указав адресные данные и источник дохода, пользователь приложения KoronaPay получает возможность отправлять более 15 тысяч евро.

Скачивание приложения и регистрация занимает считаные минуты. Служба техподдержки работает в режиме 24/7, поэтому в случае появления каких либо вопросов решение любой проблемы будет быстрым и корректным. Также существенно расширился набор языков в интерфейсе приложения.

Для осуществления перевода в ряд стран вам достаточно всего лишь указать номер телефона получателя. Укажите номер, введите желаемую сумму перевода, и уже через несколько минут ваш адресат получит уведомление о поступлении денег, которые он самостоятельно сможет зачислить на карту либо получить наличными в ближайшем офисе обслуживания.

Сегодня, когда весь мир скован различными ограничениями и запретами, KoronaPay помогает людям по всему миру оказаться ближе друг к другу: без каких-либо рисков и ограничений. Есть запреты, которые нельзя и не нужно обходить. Но можно сделать так, чтобы они не мешали улыбаться нашим близким, как бы далеко от нас они ни находились. Компания KoronaPay поздравляет всех с наступающими праздниками. В следующем году все обязательно будет лучше. Еще лучше!