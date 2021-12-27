В Риге возобновят работу крупные центры вакцинации

Завтра, 28 декабря, откроется центр вакцинации на Кипсале, ул. Кипсалас, 8, который будет работать с 9 часов утра и до 17 часов ежедневно. В четверг, 30 декабря, начнет работу крупный центр вакцинации в АТТА центре, на ул. Краста, 60, который будет работать ежедневно с 9 до 17 часов.

Оба крупных центра вакцинации будут закрыты 31 декабря и 1 января и снова откроются 2 января.

Также по-прежнему продолжат работать пункты вакцинации в торговых центрах и в микрорайонах Риги.

В последнюю неделю года, с 27 по 30 декабря, пункты вакцинации в Риге и краях будут работать в обычном режиме, но только некоторые из них будут открыты в праздничные дни. Со 2 января получить прививки можно будет в Риге в торговых центрах Domina, Akropole, Dole, Saga и в пункте вакцинации на Имантском рынке.

Пункт вакцинации в торговом центре Sēlija в Екабпилсе будет работать также 31 декабря и 2 января с 10 до 16 часов.

Оценивая потребность и доступность вакцинации, в ближайшем будущем планируется открыть дополнительные пункты вакцинации. В некоторых самоуправлениях будут организованы однодневные выездные вакцинации. В настоящее время центры вакцинации действуют в Даугавпилсе, Мадоне, Елгаве, Вентспилсе, Тукумсе, Алуксне, Лиепае, Бауске, Саласпилсе, Екабпилсе, Айзкраукле, Резекне и Талси.