Пн, 27.12.2021
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Билл Гейтс

В Риге возобновят работу крупные центры вакцинации

Центр массовой вакцинации в Лиепайском олимпийском центре ФОТО: irliepaja.lv

Чтобы обеспечить равномерную доступность вакцинации и удовлетворить растущий спрос на бустерную вакцинацию, на этой неделе в Риге откроются два крупных центра вакцинации, сообщила агентству LETA представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Зайга Барвида.

Завтра, 28 декабря, откроется центр вакцинации на Кипсале, ул. Кипсалас, 8, который будет работать с 9 часов утра и до 17 часов ежедневно. В четверг, 30 декабря, начнет работу крупный центр вакцинации в АТТА центре, на ул. Краста, 60, который будет работать ежедневно с 9 до 17 часов.

Оба крупных центра вакцинации будут закрыты 31 декабря и 1 января и снова откроются 2 января.

Также по-прежнему продолжат работать пункты вакцинации в торговых центрах и в микрорайонах Риги.

В последнюю неделю года, с 27 по 30 декабря, пункты вакцинации в Риге и краях будут работать в обычном режиме, но только некоторые из них будут открыты в праздничные дни. Со 2 января получить прививки можно будет в Риге в торговых центрах Domina, Akropole, Dole, Saga и в пункте вакцинации на Имантском рынке.

Пункт вакцинации в торговом центре Sēlija в Екабпилсе будет работать также 31 декабря и 2 января с 10 до 16 часов.

Оценивая потребность и доступность вакцинации, в ближайшем будущем планируется открыть дополнительные пункты вакцинации. В некоторых самоуправлениях будут организованы однодневные выездные вакцинации. В настоящее время центры вакцинации действуют в Даугавпилсе, Мадоне, Елгаве, Вентспилсе, Тукумсе, Алуксне, Лиепае, Бауске, Саласпилсе, Екабпилсе, Айзкраукле, Резекне и Талси.

В последние дни года в отдельных местах будет проводиться и выездная вакцинация.


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