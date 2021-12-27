ВИДЕО ⟩ Украинский боксёр Ломаченко переплавил в России свои олимпийские медали

Чтобы изготовить подарок, боксёр отправил в Россию золотые медали, которые он завоевал на Олимпиадах в Пекине и Лондоне в 2008-м и в 2012-м годах. Заказ выполнила российская мастерская "Крестик резной" из города Кострома.
Представители мастерской назвали это событие сенсацией, ведь они впервые в истории ювелирного дела выполнили такой заказ. Для изготовления крестика от каждой из двух медалей было отпилено по кусочку, а позже их отправили обратно с крестом в специальном футляре.
"Только вдумайтесь, крест нательный, выполненный из олимпийских медалей. Медалей, которые достались человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, которые вошли в мировую историю спорта. Нашему восторгу и уважению нет предела, Василий Анатольевич поклон Вам!", - написали в комментарии к видео российские ювелиры.