ВИДЕО ⟩ Украинский боксёр Ломаченко переплавил в России свои олимпийские медали

Чтобы изготовить подарок, боксёр отправил в Россию золотые медали, которые он завоевал на Олимпиадах в Пекине и Лондоне в 2008-м и в 2012-м годах. Заказ выполнила российская мастерская "Крестик резной" из города Кострома.

Представители мастерской назвали это событие сенсацией, ведь они впервые в истории ювелирного дела выполнили такой заказ. Для изготовления крестика от каждой из двух медалей было отпилено по кусочку, а позже их отправили обратно с крестом в специальном футляре.