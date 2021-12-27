Видео ⟩ На Булльупе мальчик проверял лед и провалился; полиция предупреждает об опасности

В этом случае мальчик провалился, но, к счастью, он находился возле берега, поэтому намочил в ледяной воде только обувь.

К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов мальчик уже начал свой путь домой, поэтому полицейские сопроводили его к месту жительства и обсудили произошедшее с родителями ребенка, предупредив, что даже такое якобы невинное развлечение может закончиться трагически.

RPP подчеркивает, что продолжительный мороз и толстый слой снега создают иллюзию того, что лед в рижских водоемах может быть достаточно толстым, чтобы на нем можно было находиться. Однако анализ качества льда показывает, что его толщина неравномерна - от 7 сантиметров до нескольких миллиметров, к тому же лед пористый, что увеличивает его хрупкость.

Как напоминает RPP, каждую зиму специалисты Управления гражданской обороны и безопасности на воде контролируют толщину и качество льда в водоемах Риги, уделяя особое внимание самым популярным среди жителей местам.

RPP также предупреждает рыболовов о том, что толщина льда в настоящее время неравномерная и пористая и он покрыт толстым слоем снега, что создает обманчивое впечатление о прочности льда.

Сотрудники полиции напоминают, что с 3 декабря в Риге объявлен период повышенной опасности пребывания на льду - в это время запрещено находиться на льду водоемов Риги. Штраф за нахождение на льду может достигать 100 евро.