Владимир Путин в новогоднюю ночь собирается смотреть поздравление президента

В передаче "Москва. Кремль. Путин", президент РФ рассказал, что собирается провести Новый год так же, как и многие россияне. То есть за просмотром новогоднего обращения президента:

"Ну что же, [собираюсь] сидеть вместе с близкими, встречать Новый год. Слушать президента! Поздравление президента", - сказал Путин.

Президент не уточнил, собирается ли он кивать самому себе, как это делал Зеленский.

Он также рассказал, что сам выбирает подарки внукам, хотя по магазинам он не ходит. "Сейчас есть возможность другими способами что-то выбрать. И я стараюсь это делать сам и надеюсь, что [внукам] это понравится", - сказал он.