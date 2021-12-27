Пн, 27.12.2021
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Билл Гейтс
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Владимир Путин в новогоднюю ночь собирается смотреть поздравление президента

ФОТО: AP/Scanpix

Президент России Владимир Путин рассказал, что собирается в новогоднюю ночь смотреть свое же обращение к россиянам. Возможно, он решил повторить за президентом Украины Владимиром Зеленским, который на конференции послов из-за ошибки в монтаже оказался и выступающим, и зрителем одновременно. Он улыбался и кивал сам себе, пишет "Медуза". 

В передаче "Москва. Кремль. Путин", президент РФ рассказал, что собирается провести Новый год так же, как и многие россияне. То есть за просмотром новогоднего обращения президента:

"Ну что же, [собираюсь] сидеть вместе с близкими, встречать Новый год. Слушать президента! Поздравление президента", - сказал Путин.

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Президент не уточнил, собирается ли он кивать самому себе, как это делал Зеленский.

Он также рассказал, что сам выбирает подарки внукам, хотя по магазинам он не ходит. "Сейчас есть возможность другими способами что-то выбрать. И я стараюсь это делать сам и надеюсь, что [внукам] это понравится", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин планирует отдохнуть в первые дни каникул в России. Хотя в рождественскую неделю Путину, скорее всего, придется поработать из-за "тревожной обстановки в Европе", отметил Песков.


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