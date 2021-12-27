SPKC: в больницу каждый день поступает около 50 пациентов с Covid-19

На прошлой неделе в больницы попадал в среднем 51 пациент в день, на позапрошлой - 53.

Также остается большое количество пациентов с тяжелым течением заболевания, их количество снизилось незначительно - на 4,8%.

На прошлой неделе, с 20 по 26 декабря, количество вновь выявленных случаев Covid-19 уменьшилось на 17,4%. Снижение связано с меньшим количеством тестов из-за праздников и школьных каникул.

На прошлой неделе в день проводилось в среднем 6760 тестов (на позапрошлой - 9780), при этом в день выявлялось в среднем 613 новых случаев (неделей ранее - 742). Из всех проведенных тестов 8% (3853 теста) касались скрининга в образовательных учреждениях, а 92% (43 466 тестов) - остального населения. Из положительных случаев Covid-19 4% (190 инфицированных) были связаны со скринингом в образовательных учреждениях, а 96% (4292 инфицированных) - с населением в целом.

Показатель репродукции вируса снизился до 0,83 на прошлой неделе (по сравнению с 1,08 неделей ранее).