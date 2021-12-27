27 декабря в одном абзаце ⟩ Бананы с наркотиками в Maxima, "смерть" папы римского и потепление на Новый год

События дня в одном абзаце
Главная новость дня: в Латвию в ящиках с бананами ввезли около 168 кг наркотиков. (и снова бананы в центре внимания!) Возможно, там кокаин. Пакеты с белым порошком обнаружили в магазинах Maxima. А вообще говорят, что может наркотики нам прислали случайно. Ждем расследования. Рождественские праздники закончились, а вот новости о Рождестве - нет! Диктор новостей на Рождество "похоронила" папу римского, а мужчина с арбалетом пытался ворваться на территорию Виндзорского замка, где была Елизавета II. Медики тревожатся по поводу ослабления ограничений и не зря. SPKC сообщил, что в больницу каждый день поступает около 50 пациентов с Covid-19. Чиновница Минблага продолжает судиться из-за обязательной вакцинации, а вакцины в Латвии получили более 500 детей. Самоуправлениям снова не разрешили проводить новогодние салюты, но частные салюты разрешены. Ура! Суд лишил Илью Герчикова торговой марки Dzintars, а В Даугавпилсе объявлен энергетический кризис местного значения. А еще сегодня скончался отец Айи Андреевой, солист Opus Pro Олег Андреев.
В новогоднюю ночь Латвию пересечет циклон, который принесет более теплую погоду и осадки, прогнозируют синоптики. Как думаете, поплывем?
Еще один год пандемии подходит к концу. За эти сумасшедшие 365 дней наша страна пережила, казалось бы, все - несколько локдаунов, открытие Lidl, введение QR-кодов, акции протеста, даже "банановую войну". На фоне этих событий в Сети появлялись самые разные забавные новости. Собрали для вас смешные и странные события этого года.
Видео дня: Читатели TVNET исполнили 32 детские мечты в Прейльском крае!