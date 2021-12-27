27 декабря в одном абзаце ⟩ Бананы с наркотиками в Maxima, "смерть" папы римского и потепление на Новый год

Еще один год пандемии подходит к концу. За эти сумасшедшие 365 дней наша страна пережила, казалось бы, все - несколько локдаунов, открытие Lidl, введение QR-кодов, акции протеста, даже "банановую войну". На фоне этих событий в Сети появлялись самые разные забавные новости. Собрали для вас смешные и странные события этого года.