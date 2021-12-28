В Дании и Исландии зарегистрировано "рекордное" число случаев Covid-19

До появления омикрона эпидемиологическая ситуация в обоих государствах по сравнению с остальной Европой была довольно хорошей.

За последние семь дней в Европе было зарегистрировано рекордное число случаев и смертей от Covid-19, свидетельствуют данные AFP.

В Дании впервые число новых случаев Covid-19 превысило 15 000. В частности, в Дании за стуки было зарегистрировано 16 164 новых случая Covid-19.

В Дании, которая насчитывает 5,8 миллиона жителей, на 100 000 жителей зарегистрировано 1612 случаев Covid-19, что является наибольшим числом в мире.

Несмотря на то, что число госпитализированных с Covid-19 пациентов растет, больницы не столь нагружены как в январе, это объясняют защитой вакцин.

За прошедшие сутки в Дании было зарегистрировано семь связанных с Covid-19 случаев смертей.

Согласно предварительным исследованиям, омикрон-штамм не вызывает столь серьезного заболевания как предыдущие штаммы, например, дельта.

Чтобы ограничить распространение омикрона, Дания в середине декабря закрыла места культуры и ограничила время работы баров и ресторанов.

В свою очередь в Исландии за сутки было зарегистрировано 672 случая Covid-19, что также стало рекордом. До середины декабря в Исландии ни разу не регистрировалось более 200 случаев заражения за сутки.