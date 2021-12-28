Из-за снега затруднено движение по всей стране; наилучшая ситуация - в Курземе

Условия для движения по главным дорогам страны в Курземе удовлетворительные. В Земгале основные дороги заснежены, за исключением Бауского шоссе от Димзукалнса до литовской границы. В Видземе и Латгале примерно одинаковое соотношение занесенных снегом и очищенных и посыпанных участков главных дорог страны.

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Балви, Бауски, Цесиса, Даугавпилса, Добеле, Гулбене, Елгавы, Лимбажи, Лудзы, Огре, Прейли, Резекне, Талси, Валки, Валмиеры и Вентспилса.

Сегодня утром в дорожных работах задействовано 117 единиц зимней техники ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs.

Водителям напоминают о необходимости быть особенно осторожными зимой при выборе скорости и соблюдении безопасной дистанции на дороге. Во время снегопада снежный покров на дорогах может восстанавливаться и дороги могут повторно обледенеть после обработки реагентами.