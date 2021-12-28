Выявлено 1186 новых случаев Covid-19, скончались 22 человека
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1186 новых случаев Covid-19, поступила информация о 22 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1186 новых случаев Covid-19, поступила информация о 22 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:
13 умерших не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, девять были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 518 случаев.
Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 506 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 680 были вакцинированы.
Всего вчера было сделано 9845 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 272 952 человек.
Вакцинация
На минувшей рождественской неделе уровень вакцинации против Covid-19 в Латвии снизился на 35%, но доля людей, вакцинированных первой дозой, была примерно такой же, как и неделей ранее, свидетельствуют данные, собранные Национальной службой здравоохранения.
На прошлой неделе в Латвии против Covid-19 были вакцинированы в общей сложности 45 649 человек, в том числе 6 293 человека получили первую вакцину, 7201 человек - вторую и 32 155 человек - первую бустерную вакцину. Общее число вакцинированных неделей ранее составило 70 510 человек, из которых 8 582 человека были вакцинированы первой дозой, 12 016 человек получили вторую вакцину и 49 912 человек получили первую бустерную вакцину.
На прошлой неделе в среднем 6 522 человека ежедневно вакцинировались против Covid-19 по сравнению со средним показателем 10 073 человек неделей ранее.
На данный момент вакцинировано 69,30% населения Латвии, при этом 66,32% жителей завершили процесс вакцинации, а 12,32% ревакцинированы.