Выявлено 1186 новых случаев Covid-19, скончались 22 человека

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

три человека в возрасте от 50 до 59 лет;

пять человек в возрасте от 60 до 69 лет;

семь человек в возрасте от 70 до 79 лет;

пять человек в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

13 умерших не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, девять были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 518 случаев.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 506 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 680 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 9845 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 272 952 человек.

Вакцинация

На минувшей рождественской неделе уровень вакцинации против Covid-19 в Латвии снизился на 35%, но доля людей, вакцинированных первой дозой, была примерно такой же, как и неделей ранее, свидетельствуют данные, собранные Национальной службой здравоохранения.

На прошлой неделе в Латвии против Covid-19 были вакцинированы в общей сложности 45 649 человек, в том числе 6 293 человека получили первую вакцину, 7201 человек - вторую и 32 155 человек - первую бустерную вакцину. Общее число вакцинированных неделей ранее составило 70 510 человек, из которых 8 582 человека были вакцинированы первой дозой, 12 016 человек получили вторую вакцину и 49 912 человек получили первую бустерную вакцину.

На прошлой неделе в среднем 6 522 человека ежедневно вакцинировались против Covid-19 по сравнению со средним показателем 10 073 человек неделей ранее.