Россия одержала первую победу на МЧМ-2022
Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2022.
Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2022.
Матч проходил в канадском Ред-Дире и завершился победой россиян со счётом 4:2. (3:1, 0:0, 1:1).
Среди подопечных Сергея Зубова заброшенными шайбами отметились Данила Юров (8-я минута), Дмитрий Злодеев (16), Павел Тютнев (18) и Матвей Мичков (42). В составе швейцарцев авторами голов стали Аттилио Бьяска (19) и Фабиан Рицман (59).
Сборная России одержала свою первую победу на турнире и набрала три очка по итогам двух встреч, занимая третье место в турнирной таблице группы "В". Швейцарцы без очков занимают последнюю, пятую строчку в группе. В следующем матче подопечные Сергея Зубова сыграют со сборной Словакии. Матч пройдёт в ночь на четверг, 30 декабря.
В других матчах игрового дня сборная Финляндии разгромила команду Австрии (7:1), Швеция победила словаков (3:0), а Германия в овертайме нанесла поражение Чехии (2:1).
Напомним, молодёжный чемпионат мира будет проходить в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России выступает в группе "В" с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В группе "А" четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.
Действующим победителем турнира является команда США, которая в финале МЧМ-2021 обыграла сборную Канады.