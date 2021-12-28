Россия одержала первую победу на МЧМ-2022

Матч проходил в канадском Ред-Дире и завершился победой россиян со счётом 4:2. (3:1, 0:0, 1:1).

Среди подопечных Сергея Зубова заброшенными шайбами отметились Данила Юров (8-я минута), Дмитрий Злодеев (16), Павел Тютнев (18) и Матвей Мичков (42). В составе швейцарцев авторами голов стали Аттилио Бьяска (19) и Фабиан Рицман (59).

Сборная России одержала свою первую победу на турнире и набрала три очка по итогам двух встреч, занимая третье место в турнирной таблице группы "В". Швейцарцы без очков занимают последнюю, пятую строчку в группе. В следующем матче подопечные Сергея Зубова сыграют со сборной Словакии. Матч пройдёт в ночь на четверг, 30 декабря.

В других матчах игрового дня сборная Финляндии разгромила команду Австрии (7:1), Швеция победила словаков (3:0), а Германия в овертайме нанесла поражение Чехии (2:1).

Напомним, молодёжный чемпионат мира будет проходить в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России выступает в группе "В" с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В группе "А" четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.