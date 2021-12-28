Конор Макгрегор получил трогательный подарок от 90-летней женщины

33-летний боец пригласил свою бывшую соседку Мэй Глисон отпраздновать 90-летие в своём пабе Black Forge в Дублине. Женщина подарила Макгрегору его детские фотографии, которых у бойца не осталось.

"С 90-летием, Мэй Глисон. Эта милая женщина и её семья были рядом со мной в детстве на Клонмакнойз-роуд, Крамлин, Дублин 12. Мэй показала мне фотографии из моего детства. Невероятно!

Спасибо Мэй и семье Глисон! Мы потеряли все наши семейные детские фотографии много лет назад, и это глубоко меня огорчает. Поэтому увидеть некоторые из них - настоящее удовольствие", - написал Макгрегор.

Боец также рассказал, что собирается сделать летопись своей жизни и в последние несколько лет с ним работает фотограф и оператор. Кроме того, ирландец нанял специальную команду, которая собирает материалы из его прошлого, чтобы использовать это в будущих документальных фильмах о бойце.