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Ведущая европейская платформа услуг транспортных средств Bolt, которая была одним из первых международных брендов, присоединившихся к ассортименту магазина приложений AppGallery, сейчас интегрирована и в услугу карт Huawei Petal Maps, что сделало ее еще более доступной пользователям.

Пользователям со смартфоном Huawei, в основе которого лежат Huawei Mobile Services (HMS), и тем, кто скачивает Petal Maps из магазина приложений Google Play, сейчас доступна дополнительная возможность в приложении Petal Maps, которая позволяет там же в телефоне получать дорожные указания и рассчитывать предполагаемую продолжительность поездки. Для удобства пользователей в приложении доступны расчеты маршрута, как при использовании возможностей райдшеринга, так и при перемещении на общественном транспорте или пешком.

Как только пользователь на начальном экране Petal Maps нажимает на иконку Bolt, он автоматически перенаправляется в приложение Bolt, где можно удобно зарезервировать поездку, проверить информацию о водителе выбранного такси и удобно следить за расстоянием, на котором находится такси, а также узнать, сколько будет стоить потенциальная поездка.

С момента присоединения Bolt к магазину приложений AppGallery летом 2020 года эта услуга райдшеринга стала особенно популярной среди пользователей Huawei, 12 миллионов которых уже скачали ее по всему миру.

«Huawei всегда ищет новые способы улучшения опыта пользования смартфонами, поэтому интеграция Bolt с Petal Maps является шагом к более удобному просмотру услуг навигации. Huawei в сотрудничестве с Bolt позволил нам за 12 месяцев ввести два разных приложения в ассортимент AppGallery – Bolt и Bolt Food, что обогащает возможности пользователей Huawei локально важными приложениями и услугами», – рассказывает Гунта Курсиша-Буткане (Gunta Kursiša-Butkāne), руководитель отдела развития Huawei Mobile Services в Латвии.

Обе компании сотрудничали и в процессе разработки программного обеспечения, интегрируя Bolt в Huawei Map Kit, что позволило обеспечить в приложении услуги райдшеринга персонализированные уведомления и взаимодействие с устройствами HMS.