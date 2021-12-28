Covid-19: В США для бессимптомных зараженных сократили срок изоляции
Учреждения здравоохранения США в понедельник снизили время изоляции для людей с бессимптомным Covid-19 с 10 дней до пяти.
Учреждения здравоохранения США в понедельник снизили время изоляции для людей с бессимптомным Covid-19 с 10 дней до пяти.
"Омикрон-штамм распространяется быстро и может повлиять на все сферы в нашем обществе", - сообщил директор Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) Рошель Валенский.
В рекомендациях CDC, которые не являются обязательными, но за которыми следят американские предприятия и создатели политики, предложено после пятидневного периода изоляции "пять дней носить маску для лица в присутствии других людей".
CDC сообщил, что новые руководящие принципы "научно мотивированы", так как доказано, что передача Covid-19 происходит в основном на ранней стадии заболевания - за день или два до появления симптомов и в течение двух-трех дней после их появления.
CDC также обновил рекомендации для контактных лиц, которые не вакцинированы или еще не получили полагающуюся им бустерную дозу вакцины. Этим людям рекомендуется пятидневный карантин и пятидневное ношение маски после него.
"Людям, получившим бустерную дозу, после контакта с Covid-19 не нужно соблюдать карантин, однако 10 дней нужно носить маску", - сообщил CDC.
Рекомендации CDC обновлены во время, когда в результате распространения омикрон-штамма Covid-19 в США быстро растет число новых случаев заболевания коронавирусом. Омикрон уже стал доминирующим штаммом Covid-19 в США.