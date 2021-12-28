Вт, 28.12.2021
Maxima может подтвердить, что в грузовых ящиках двух магазинов были обнаружены упаковки неизвестного происхождения. Янис Бесерис, директор департамента корпоративных отношений Maxima Latvija
Янис Бесерис, директор департамента корпоративных отношений Maxima Latvija

Число ДТП за сутки перевалило за сотню; пострадали 15 человек

ФОТО: Shutterstock

За минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек, но никто не погиб, сообщили в Государственной полиции.

В Рижском регионе зарегистрировано 58 ДТП, в Латгале -18, в Видземе - 14, в Курземе - 13 и 12 - в Земгале.

Наибольшее количество ДТП с потерпевшими зарегистрировано в Рижском регионе, где в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 11 человек, в том числе один пешеход. По два пострадавших зафиксировано в авариях в Латгале и Видземе, свидетельствуют статистические данные полиции.

В понедельник были задержаны пять водителей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, полицейские составили 70 протоколов об административных правонарушениях в связи с превышением разрешенной скорости движения и 17 - за агрессивный стиль управления автомобилем.

Всего за сутки было составлено 275 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.


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