Число ДТП за сутки перевалило за сотню; пострадали 15 человек

В Рижском регионе зарегистрировано 58 ДТП, в Латгале -18, в Видземе - 14, в Курземе - 13 и 12 - в Земгале.

Наибольшее количество ДТП с потерпевшими зарегистрировано в Рижском регионе, где в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 11 человек, в том числе один пешеход. По два пострадавших зафиксировано в авариях в Латгале и Видземе, свидетельствуют статистические данные полиции.

В понедельник были задержаны пять водителей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, полицейские составили 70 протоколов об административных правонарушениях в связи с превышением разрешенной скорости движения и 17 - за агрессивный стиль управления автомобилем.