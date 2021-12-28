Число ДТП за сутки перевалило за сотню; пострадали 15 человек
За минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек, но никто не погиб, сообщили в Государственной полиции.
За минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек, но никто не погиб, сообщили в Государственной полиции.
В Рижском регионе зарегистрировано 58 ДТП, в Латгале -18, в Видземе - 14, в Курземе - 13 и 12 - в Земгале.
Наибольшее количество ДТП с потерпевшими зарегистрировано в Рижском регионе, где в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 11 человек, в том числе один пешеход. По два пострадавших зафиксировано в авариях в Латгале и Видземе, свидетельствуют статистические данные полиции.
В понедельник были задержаны пять водителей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, полицейские составили 70 протоколов об административных правонарушениях в связи с превышением разрешенной скорости движения и 17 - за агрессивный стиль управления автомобилем.
Всего за сутки было составлено 275 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.