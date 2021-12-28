Вт, 28.12.2021
Если ваши люди вам не доверяют, они не поддержат важные инициативы. Билл Гейтс
Билл Гейтс
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Белый дом назвал дату переговоров с Россией по поводу контроля за вооружениями и Украины

ФОТО: EPA/Scanpix

США и Россия планируют провести переговоры по поводу контроля за ядерными вооружениями и обострения ситуации в Украине 10 января, сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря Национального совета безопасности Белого дома.

"Соединенные Штаты ждут вступления в переговоры с Россией", - сказал он.

По его словам, после этого 12 января ожидается встреча представителей Москвы и НАТО, в свою очередь 13 января встретятся представители России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник сообщил, что переговоры Москвы и Вашингтона по вопросам безопасности пройдут после окончания праздничного сезона в России.

Лавров также сообщил, что Россия хочет, чтобы в переговорах с НАТО принимали участие и военные, и раскритиковал НАТО, повторив позицию Москвы, что она не может оставаться равнодушной к возможной "агрессии НАТО" у дверей России.

Министр сказал, что переговоры начнутся сразу же после новогодних выходных. В России первый рабочий день в 2022 году выпадает на 10 января.


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