Израильские ракеты попали в сирийский порт

Это уже второе нападение на жизненно важные объекты в этом месяце, пишет AP.

Пожар, начавшийся в результате ракетного удара, причинил большой ущерб, сообщает SANA со ссылкой на источник в вооруженных силах.

Пожарные боролись с огнем почти час.

На показанных сирийским телеканалом Al-Ikhbariyah кадрах видно, как над терминалом поднимаются пламя и дым.

Повреждены жилые дома, больница и туристические объекты, находящиеся рядом с аэропортом, сообщает Al-Ikhbariyah.

Информации о погибших в результате ракетного удара нет.

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По информации SANA, в результате удара была активирована сирийская система противовоздушной обороны.

Похожая атака произошла 7 декабря, когда израильские самолеты нанесли удар по контейнерному терминалу, что привело к пожару и взрывам.

Как сообщил с места событий корреспондент Al-Ikhbariyah, второй удар был сильнее, а шум от взрыва был слышен в Тартусе, который находится в 80 километрах.

На место ракетного удара прибыли бригады скорой помощи, однако есть ли жертвы - неизвестно, указал корреспондент.