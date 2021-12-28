Израильские ракеты попали в сирийский порт
Запущенные Израилем со Средиземного моря ракеты попали в сирийский порт Латакия, что привело к пожару в контейнерном терминале, сообщило официальное новостное агентство Сирии SANA.
Запущенные Израилем со Средиземного моря ракеты попали в сирийский порт Латакия, что привело к пожару в контейнерном терминале, сообщило официальное новостное агентство Сирии SANA.
Это уже второе нападение на жизненно важные объекты в этом месяце, пишет AP.
Пожар, начавшийся в результате ракетного удара, причинил большой ущерб, сообщает SANA со ссылкой на источник в вооруженных силах.
Пожарные боролись с огнем почти час.
На показанных сирийским телеканалом Al-Ikhbariyah кадрах видно, как над терминалом поднимаются пламя и дым.
Повреждены жилые дома, больница и туристические объекты, находящиеся рядом с аэропортом, сообщает Al-Ikhbariyah.
Информации о погибших в результате ракетного удара нет.
Галерея: Ракетная атака на сирийский порт
По информации SANA, в результате удара была активирована сирийская система противовоздушной обороны.
Похожая атака произошла 7 декабря, когда израильские самолеты нанесли удар по контейнерному терминалу, что привело к пожару и взрывам.
Как сообщил с места событий корреспондент Al-Ikhbariyah, второй удар был сильнее, а шум от взрыва был слышен в Тартусе, который находится в 80 километрах.
На место ракетного удара прибыли бригады скорой помощи, однако есть ли жертвы - неизвестно, указал корреспондент.
За десять лет гражданской войны в Сирии Израиль совершил на контролируемых правительством Сирии территориях сотни вылетов, однако редко когда признавался в этом официально.