ФОТО: Пресс-фото

Выбор направления обучения и будущей профессии – одно из важнейших решений в жизни. Уже в средней школе необходимо решить, какие предметы изучать более углубленно, чтобы связать их со своей будущей карьерой. Лилия Болтовска руководит Командой по обеспечению летной годности в авиакомпании «SmartLynx». Свой выбор она сделала, исходя из рациональных соображений, учитывая, что сфера авиации развивается и работа в ней будет всегда увлекательной.

Даже несмотря на тот факт, что в сфере авиации в абсолютном большинстве работают мужчины – согласно данным исследования об авиационных инженерах, проведенного в 2019 году, в авиации было занято 76% мужчин и 24 % женщин – Лилия построила убедительную карьеру в данной сфере.

Двигатель жизни и карьеры должен вертеться

Лилия Болтовска в «SmartLynx» руководит командой из 25 инженеров, и ее опыт показывает, что, работая в столь изменчивых и динамичных обстоятельствах, можно расти как профессионально, так и достигать личных жизненных целей.

«После средней школы я, как и многие другие, должна была принять одно из важнейших в жизни решений: куда идти дальше? Я оценила программы обучения, свои возможности, а также то, какой потенциал имеет отрасль. Я решила связать свое будущее с авиацией и сейчас могу с уверенностью сказать, что это было правильное решение, которому я очень рада», - рассказывает Лилия.

Лилия присоединилась к Департаменту технической работы и планирования «SmartLynx» в 2011 году, начав работу с базового уровня. С тех пор многое изменилось, вспоминает Лилия: «На протяжении этих лет я сменила несколько должностей, родила своего первенца, поработала в другой компании и вернулась в «SmartLynx». Также приобрела опыт работы в центре по обеспечению контроля и соответствия операций. Сегодня эти знания для меня очень ценны, так как они помогают мне на занимаемой должности руководителя Команды по обеспечению поддержания летной годности».

Ответственная должность позволяет совмещать работу и личную жизнь

Работу в динамичной авиакомпании Лилия успешно совмещает с заботой о семье и воспитанием двоих детей. «Чтобы одинаково хорошо справляться с обязанностями руководителя и воспитанием двоих маленьких детей, приходится преодолевать достаточно вызовов. Говоря техническим языком, могу сказать, что у меня два двигателя, которые удерживают меня в воздухе – это любовь семьи и увлеченность той работой, которую я выполняю. Чтобы сохранить баланс, приходится быть гибкой, и иногда эти моторчики нужно приводить в действие с разной силой», - поясняет Лилия.

ФОТО: Пресс-фото

Команда, которая заботится о соответствии воздушного флота техническим требованиям

Работу команды по поддержанию летной годности пассажиры и клиенты напрямую «не видят», но эти специалисты обеспечивают и непрерывно следят за тем, что воздушное судно было пригодно к полету, чтобы оно соответствовало всем техническим параметрам и требованиям, установленным нормативными актами, чтобы оно было соответствующим образом подготовлено и безопасно в эксплуатации. Ежедневно в руководимой Лилией команде работает 25 сотрудников, и с расширением компании и численности воздушного флота в техническом отделе открыто еще столько же вакансий. «Перспектива у данных позиций очень многообещающая. Я рекомендую оценить предлагаемые возможности работы, свои интересы и способности, и расти вместе со SmartLynx», - подбадривает Лилия Болтовска.

«SmartLynx» – динамичное и дружественное семье предприятие

«SmartLynx» - это динамичное предприятие, которое ищет азартных, нацеленных на рост профессионалов и молодых талантов. Лилия подчеркивает свой опыт: «Я, если так можно выразиться, на каждом шагу ощущаю дружественное отношение к семье, поддержку и понимание со стороны компании и коллег. Предприятие готово подстроиться под мои нужды, когда это необходимо. Кроме того, у нас существуют различные преимущества для сотрудников с детьми, например, игровая комната, подарки и различные мероприятия».

ФОТО: Пресс-фото

«SmartLynx» не только предлагает хорошо оплачиваемые рабочие места и современную рабочую среду, но и персонализированные предложения для работников, а также особые цены на перелеты, бесплатное питание, возможность использовать в своих нуждах электромобиль, проводить свободное время в современных помещениях для отдыха и оборудованном для детей игровом уголке.

О SmartLynx Airlines