Вт, 28.12.2021
Необходимо понимать, предназначался ли груз для нашего рынка или это была логистическая ошибка, из-за которой этот товар попал в Латвию. Сандис Радзиньш, сотрудник Госполиции
Сандис Радзиньш, сотрудник Госполиции

В Латвии до сих пор выявлено 211 случаев омикрон-штамма

ФОТО: Reuters/ScanPix

К 27 декабря в Латвии было выявлено 211 случаев омикрон-штамма коронавируса, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC) Илзе Арая.

В том числе ввезены 122 случая этого штамма, а 78 эпизодов инфицирования произошли внутри страны, при этом в 34 случаях источник передачи инфекции установлен, а в 42 случаях источник заражения определить не удалось.

Как следует из данных на 26 декабря, больше всего, или 26 случаев были завезены из Великобритании, 12 - из Дании, 11 - из США. Восемь случаев ввезены из Объединенных Арабских Эмиратов и Испании, шесть - из Франции, пять - из Швеции. Случаи омикрон-штамма ввезены также ввозились из Италии, Эстонии, Ирландии, Кении, Мальты, Нигерии, Норвегии, Португалии, Финляндии и Германии.

75% из 211 зараженных вакцинированы.


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