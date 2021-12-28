Вт, 28.12.2021
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Билл Гейтс
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Журнал: Разведывательные самолеты США осуществили полеты недалеко от Донбасса

ФОТО: EPA/Scanpix

Два разведывательных самолета США, оборудованных уникальной технологией сбора информации, в понедельник осуществили полеты над востоком Украины недалеко от территорий, контролируемых поддерживаемыми Россией боевиками, сообщает журнал Forbes, указывая, что это стало одной из первых таких операций Соединенных Штатов.

Разведывательные самолеты E-8C и RC-135V находились в воздушном пространстве Украины примерно в 60 километрах от линии разделения.

E-8C оборудован сильным радаром, который определенное время может следить за движимыми объектами, обеспечивая точную информацию о перемещении до 600 единиц боевой техники в радиусе 250 километров.

Boeing RC-135V осуществляет радиоэлектронную разведку и способен перехватывать переговоры экипажей.

Журнал указывает, что миссия носила символических характер.

Она была осуществлена, несмотря на предупреждения главы МИД РФ Сергея Лаврова "о серьезных последствиях в случае размещения сил НАТО" вблизи границ России.

Самолеты летели с включенными транспондерами, что позволило российской стороне следить за их перемещением.

США и западные страны считают, что Россия может готовить вторжение в Украину и поэтому сконцентрировала на границе около 100 000 солдат.

Россия же все обвинения отвергает. По утверждениям президента Владимира Путина, Москва занимает позиции обороны, так как опасается, что Киев слишком сильно сближается с НАТО.


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