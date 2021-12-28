Европа увеличивает поставки природного газа из США

Если перед Рождеством в Европу из США отправлялись 15 судов с грузами сжиженного природного газа, то в начале этой недели их число выросло до 20.

Bloomberg указывает, что еще 14 судов с грузами природного газа готовы изменить курс, если будет получена информация о соответствующих заказах.