Европа увеличивает поставки природного газа из США
Число направляющихся в Европу из США судов с грузами сжиженного природного газа в конце прошлой недели увеличилось на треть, сообщает Bloomberg.
Число направляющихся в Европу из США судов с грузами сжиженного природного газа в конце прошлой недели увеличилось на треть, сообщает Bloomberg.
Если перед Рождеством в Европу из США отправлялись 15 судов с грузами сжиженного природного газа, то в начале этой недели их число выросло до 20.
Bloomberg указывает, что еще 14 судов с грузами природного газа готовы изменить курс, если будет получена информация о соответствующих заказах.
В свою очередь газета Financial Times 22 декабря сообщила, что американские танкеры с газом, направлявшиеся в Азию, начали менять курс на Европу, принимая во внимание то, что из-за резкого роста стоимость природного газа там превысила его стоимость в Азии.