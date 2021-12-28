Вт, 28.12.2021
Хватает пациентов, которые обращаются к дерматологу. Раньше у них проблем с кожей не было, но теперь появились - из-за маски. Элга Сидхома, глава кафедры дерматологии и венерологии Рижского университета им. Страдиня
Элга Сидхома, глава кафедры дерматологии и венерологии Рижского университета им. Страдиня
2

Европа увеличивает поставки природного газа из США

ФОТО: ISSEI KATO/REUTERS/Scanpix

Число направляющихся в Европу из США судов с грузами сжиженного природного газа в конце прошлой недели увеличилось на треть, сообщает Bloomberg.

Если перед Рождеством в Европу из США отправлялись 15 судов с грузами сжиженного природного газа, то в начале этой недели их число выросло до 20.

Bloomberg указывает, что еще 14 судов с грузами природного газа готовы изменить курс, если будет получена информация о соответствующих заказах.

В свою очередь газета Financial Times 22 декабря сообщила, что американские танкеры с газом, направлявшиеся в Азию, начали менять курс на Европу, принимая во внимание то, что из-за резкого роста стоимость природного газа там превысила его стоимость в Азии.


НАВЕРХ
Back